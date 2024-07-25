Тбилиси, 25 июля, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Грузия в случае, если на выборах в парламент в октябре победят оппозиционные силы, превратится во второй фронт военного противостояния с Россией. Об этом в эфире телеканала Rustavi 2 заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

«Если теоретически представить приход к власти коллективного Нацдвижения, например, к ноябрю, я гарантирую, что не через два, три или четыре месяца после выборов, а в считанные дни Грузия станет вторым фронтом», — выразил политик свои опасения.

По его словам, на такую возможную перспективу указывает опыт подобных событий прошлого.

Кобахидзе напомнил, что с начала специальной военной операции России оппозиционные силы внутри Грузии и украинские власти неоднократно призывали Тбилиси оказать Киеву военную поддержку, в том числе направить военнослужащих в зону конфликта, что привело бы к полноценному включению Грузии в противостояние с РФ.

Выборы в парламент республики пройдут 26 октября.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Соединённые Штаты Америки планируют предпринимать действия, в том числе разжигать антиправительственные настроения через оппозиционные силы, с целью сменить власть в Грузии. По информации ведомства, Вашингтон намерен обвинить правящую политическую партию «Грузинская мечта» в зависимости от России.

В марте официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также предупреждала, что Североатлантический альянс рассчитывает открыть второй фронт против России в Закавказье.