Вашингтон, 25 июля, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что сделал выбор в пользу вице-президента Камалы Харрис, и призвал американцев голосовать за неё на предстоящих выборах, которые пройдут в ноябре.

Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис

«Я сделал свой выбор, высказал свою точку зрения. Я хотел бы поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис», — указал Байден, выступая со специальным обращением к нации 24 июля.

Глава государства назвал Харрис опытным и способным кандидатом и заявил, что теперь выбор предстоит сделать американскому народу.

Также в спецобращении, посвящённому своему выходу из предвыборной гонки, Байден признал, что поступился личными амбициями в интересах демократов и будущего США. При этом, по его мнению, он заслуживал второго срока на посту главы государства. Кроме того, он назвал необходимым обеспечить единство Демократической партии.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден объявил о решении завершить свою предвыборную кампанию 21 июля. В письменном обращении в социальных сетях он также указал, что решил это сделать в интересах Демократической партии и будущего США, и предложил вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов на предстоящих выборах. При этом в том же обращении Байден заявил, что после выхода из президентской гонки продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в эфире телеканала ABC News заявила, что Байден с момента вступления в должность всегда считал Харрис готовой занять пост американского лидера. Она также заверила, что решение Байдена якобы никак не связано с состоянием его здоровья.