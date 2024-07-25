Вашингтон, 25 июля, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден продолжит добиваться завершения операции Израиля в секторе Газа. Об этом он заявил 24 июля в своём специальном обращении к нации по случаю отказа от участия в предвыборной кампании.

ИА Регнум Байден, Палестина

Его слова приводит Белый дом. Глава государства отметил, что следует обеспечить мир и безопасность на Ближнем Востоке.

Кроме того, Байден подчеркнул необходимость освободить всех заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. Президент добавил, что власти США также постоянно пытаются вернуть домой американцев, которых задержали в других странах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Вашингтон прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. 24 июля он выступил в Конгрессе США. В ходе своей речи глава израильского правительства предложил американским властям создать на Ближнем Востоке аналог НАТО, который бы мог противостоять Ирану.

Нетаньяху также отметил, что Израиль продолжит стремиться к полной победе над ХАМАС в Газе, а также добиваться «демилитаризации» и «дерадикализации» Палестины.