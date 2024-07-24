Обвиняемый в подготовке теракта в Шереметьево хотел обучаться на Украине
Обвиняемый в подготовке теракта в Шереметьево хотел обучаться разведке в Киеве
Москва, 25 июля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Михаил Дарий, которого обвиняют в РФ в подготовке теракта в российском аэропорту «Шереметьево», хотел пойти обучение в академии разведки Украины. Об этом говорится в материалах уголовного дела.
Указанные сведения представил государственный обвинитель на слушаниях во Втором западном окружном военном суде. Его слова приводит «Газета.Ru».
По информации следствия, Дарий высказывал такое желание в ноябре 2022 года.
Как сообщало ИА Регнум, гособвинение попросило суд приговорить Михаила Дария и другого обвиняемого по его делу Илью Ковылкова к лишению свободы на 28 лет и 21 год соответственно. Фигуранты дела полностью признали свою вину и раскаялись. Планируется, что приговор в их отношении огласят 26 июля.
По версии правоохранительных органов, обвиняемые получили указания от украинских спецслужб и собирались подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в Шереметьево. Также стало известно о том, что кураторы Дария и Ковылкова обещали выплатить им денежное вознаграждение в размере $3 тысячи.