Москва, 25 июля, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Михаил Дарий, которого обвиняют в РФ в подготовке теракта в российском аэропорту «Шереметьево», хотел пойти обучение в академии разведки Украины. Об этом говорится в материалах уголовного дела.

Иван Шилов ИА REGNUM ГУР Украины

Указанные сведения представил государственный обвинитель на слушаниях во Втором западном окружном военном суде. Его слова приводит «Газета.Ru».

По информации следствия, Дарий высказывал такое желание в ноябре 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, гособвинение попросило суд приговорить Михаила Дария и другого обвиняемого по его делу Илью Ковылкова к лишению свободы на 28 лет и 21 год соответственно. Фигуранты дела полностью признали свою вину и раскаялись. Планируется, что приговор в их отношении огласят 26 июля.

По версии правоохранительных органов, обвиняемые получили указания от украинских спецслужб и собирались подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в Шереметьево. Также стало известно о том, что кураторы Дария и Ковылкова обещали выплатить им денежное вознаграждение в размере $3 тысячи.