Вашингтон, 25 июля, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Обвинение в открытом антисемитизме сделал в адрес Демократической партии США американский предприниматель Илон Маск на фоне выступления в Конгрессе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Соответствующее утверждение бизнесмен сделал 24 июля в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск прокомментировал публикацию конгрессвумен и представительницы демократов Александрии Окасио-Кортес, которая заявила, что Нетаньяху «потерял многих», поэтому на его выступлении присутствовала лишь часть представителей Конгресса.

«Демократическая партия стала открыто антисемитской», — ответил Маск на публикацию.

По данным портала Axios, на выступлении Нетаньяху на совместном заседании палат Конгресса США отсутствовало около половины демократов, объявивших бойкот израильскому премьеру. В числе отсутствовавших была и Окасио-Кортес, а также экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ходе выступления в Конгрессе США премьер Израиля Нетаньяху предложил Соединённым Штатам создать на Ближнем Востоке военный альянс, аналогичный НАТО, чтобы противостоять якобы исходящей от Ирана угрозе.

Биньямин Нетаньяху прибыл в США с официальным визитом в понедельник, 22 июля. В рамках поездки, помимо выступления в Конгрессе, также планируются встречи с президентом США Джозефом Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Как заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, он собирается встретиться с Нетаньяху 25 июля в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде, поскольку, по его словам, он не верит в способность своей возможной соперницы на предстоящих выборах остановить «смертоносные войны».

С момента прибытия Нетаньяху в США в Вашингтоне начались массовые протесты пропалестинских активистов, призывающих в том числе к аресту израильского премьер-министра, остановке поставок Израилю военной помощи и прекращению огня в секторе Газа.