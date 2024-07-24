Вашингтон, 25 июля, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Обвинения, звучащие со стороны официальных лиц США, о якобы поддержке Китаем оборонно-промышленного комплекса России не имеют оснований и направлены на подрыв торгово-экономических отношений Пекина и Москвы, заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«США устраивают акцию помощи Украине, одновременно выдвигая безосновательные обвинения насчёт нормальных экономических и торговых отношений между Китаем и Россией», — указал дипломат в беседе с агентством ТАСС.

Лю Пэнъюй подчеркнул, что китайская сторона решительно выступает против лицемерных утверждений американской стороны о том, что Пекин за счёт торговли якобы поддерживает российский оборонно-промышленный комплекс. Он также призвал не подрывать право Китая на выстраивание с другими государствами нормальных и основанных на равенстве и взаимной выгоде экономических и торговых отношений.

По словам дипломата, Китай в вопросе конфликта на Украине никогда не преследовал корыстных целей и всегда придерживался объективной и справедливой позиции, призывая к дипломатическому урегулированию кризиса.

Как передавало ИА Регнум, с начала текущего года США ввели в отношении китайских компаний и физических лиц ряд ограничений из-за сотрудничества с Россией, которое якобы поддерживает российский оборонно-промышленный сектор. Лю Пэнъюй подчёркивал, что власти КНР готовы дать симметричный ответ на ограничительные меры, вводимые американской администрацией, если Соединённые Штаты не изменят свою политику.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что российская экономика справилась с беспрецедентным санкционным давлением. По его словам, российские компании получили новые возможности из-за западных санкций, они не жадничают и вкладываются в своё развитие