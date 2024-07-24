Москва, 24 июля, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых истребитель Су-27 сопровождает британские военные самолёты RC-135 и Typhoon над Чёрным морем. Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства.

Виталий Невар/РИА Новости

Как ранее передавало ИА Регнум, Су-27 не позволил трём самолётам ВВС Великобритании нарушить государственную границу РФ над акваторией Чёрного моря.

В Минобороны отмечали, что средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся воздушные цели, в целях недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж идентифицировал цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании.

При приближении российского истребителя британские самолёты развернулись от границы России. После этого Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.