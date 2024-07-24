Будапешт, 24 июля, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Самую высокую зарплату среди глав правительств стран Евросоюза получает канцлер Германии Олаф Шольц. Она составляет 348,3 тыс. евро в год (около 29 тыс. евро в месяц) и в 5,9 раза превышает среднюю в ФРГ, сообщил портал VSquare.

Britta Pedersen/Global Look Press Олаф Шольц

Следом за ним по уровню дохода идёт канцлер Австрии Карл Нехаммер: его годовая зарплата составляет €306,4 тыс. (в 5,3 раза выше средней по Австрии). Тройку замыкает премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. Он получает €256,8 тыс. в год, что четыре раза больше, чем у среднего жителя герцогства.

Наибольший в ЕС разрыв между доходом премьер-министра и средним по стране оказался в Венгрии. Зарплата главы правительства Виктора Орбана (€191,7 тыс. в год) в 9,5 раза превышает средний доход венгров. Премьер Словакии Роберт Фицо получает в 7,6 раза больше среднестатистического словака (€132 тыс. в год).

Третье место занял чешский премьер Пётр Фиала: его зарплата (€130 тыс. в год) оказалась в 6,1 раза выше средней по республике.

Как сообщало ИА Регнум, министра иностранных дел Германии Анналену Бербок в январе 2024 года раскритиковали за использование двух самолётов во время зарубежной командировки. Главе внешнеполитического ведомства припомнили поездку, совершённую в 2022 году в Рабат в Марокко на правительственном самолёте Airbus A-340. Оттуда она проследовала в Копенгаген, но встречу отменили. Бербок не захотела ждать лишние три часа. Для её возвращения в Германию задействовали ещё один правительственный самолёт.

Ранее Бербок уже обвиняли в расточительности. В июле 2023 года издание Bild написало, что услуги стилиста обходятся главе МИД Германии почти в 9 тыс. евро ежедневно. С 1 января по 20 июня 2023 года расходы на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах Германии составили более 452 тыс. евро. При этом в 2022 году Бербок стала «самой дорогой» в кабинете — 136 552,50 евро.