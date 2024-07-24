Нью-Йорк, США, 24 июля, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Более 960 человек эвакуированы из-за возгорания в одном из терминалов международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, девять человек пострадали. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Кадр из видео

Возгорание произошло на эскалаторе около 07:00 по местному времени (14:00 мск). В 08:15 (15:15 мск) терминал возобновил работу. Причину пожара устанавливают.

Отмечается, что четверых из девяти пострадавших увезли в больницу из-за незначительного отравления дымом. Их жизням ничего не угрожает.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая пожар вспыхнул на территории аэропорта в Минеральных Водах. Огонь охватил кровлю строящегося сооружения на привокзальной площади воздушной гавани. Пожар распространился на площади 150 квадратных метров. Аэропорт в это время продолжал работать в штатном режиме.