Москва, 24 июля, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Россиянам, которые владеют квартирами в исторических домах, могут вменить новую обязанность — поддерживать состояние этих зданий. Соответствующий законопроект 24 июля внесли депутаты и сенаторы Госдумы.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Согласно информация на сайте думской системы обеспечения законодательной деятельности, речь идёт о поддержании здания, являющегося объектом культурного наследия, в надлежащем техническом состоянии.

«Собственник жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного наследия, включённым в реестр, или выявленным объектом культурного наследия, обязан обеспечивать поддержание таких объектов культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия», — говорится в документе.

Сейчас владельцы квартир в исторических зданиях не могут устанавливать кондиционеры и пластиковые окна, которые выбиваются из общего облика здания. Кроме того, некоторым из них запрещено стеклить балконы.

Закон позволит владельцам памятников истории и культуры сократить финансовые и временные затраты на проведение работ по улучшению техсостояния здания, указано в документе.

Изменения вносятся в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 апреля вступили в силу поправки в закон, касающиеся оформления перепланировок и переустройств в многоквартирных домах. Ранее перепланировкой считалось изменение конфигурации помещения, которое требовало внесения изменений в технический паспорт. С начала апреля перепланировкой стали считать и изменение границ или площади такого помещения, либо образование новых помещений, в том числе объединение помещений в квартире.

6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий свободный допуск провайдеров в многоквартирные дома и позволяющий жильцам самостоятельно выбирать интернет-оператора без решения двух третей собственников жилья.