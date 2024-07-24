Солнечногорск, Московская область, 24 июля, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Отчисления от букмекерских контор на развитие спорта должны исчисляться многими миллиардами. Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на Фестивале новых медиа в «Сенеже».

Артем Геодакян/ТАСС

Он отметил, что до недавнего времени букмекерские конторы зарабатывали огромные деньги.

«Потом пытались выяснить, сколько тратится на спорт, об этом шла речь два года назад на президентском Совете по физкультуре и спорту, и выяснилось, что идёт там 1 млрд или 1,5 млрд рублей на развитие спорта, то есть копейки, просто копейки, то есть люди наживаются и ничего не тратят», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что после этого поменялись люди, которые курируют эту отрасль, и по поручению президента Владимира Путина эти 1,5 млрд рублей должны были превратиться в существенную сумму.

«Я не скажу вам, какая это сумма сейчас, но убеждён, что она должна быть кратно больше», — подчеркнул он.

По словам Пескова, все президентские поручения на контроле и в течение года встанет вопрос, как было исполнено поручение, люди отчитаются и расскажут, как они поддерживают спорт.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля Путин поручил создать фонд для дополнительной поддержки спорта за счёт целевых отчислений букмекеров. Глава государства поручил обеспечить создание некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда. Основная цель его работы — дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ.

В списке поручений отмечается, что формирование имущества фонда будет происходить в основном за счёт целевых отчислений от азартных игр, связанных со спортивными событиями по соответствующим видам спорта, которые не были организованы спортивными федерациями и спортивными лигами. Это поручение президента должно быть выполнено к 10 сентября 2024 года.

В августе 2023 года Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта увеличивается с 1,5% до 2%. Повышение процента отчислений букмекеров позволит ежегодно увеличивать доход от них на 5 млрд рублей.