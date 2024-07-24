Песков: букмекеры должны отчислять многие миллиарды на развитие спорта в РФ
Солнечногорск, Московская область, 24 июля, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Отчисления от букмекерских контор на развитие спорта должны исчисляться многими миллиардами. Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на Фестивале новых медиа в «Сенеже».
Он отметил, что до недавнего времени букмекерские конторы зарабатывали огромные деньги.
«Потом пытались выяснить, сколько тратится на спорт, об этом шла речь два года назад на президентском Совете по физкультуре и спорту, и выяснилось, что идёт там 1 млрд или 1,5 млрд рублей на развитие спорта, то есть копейки, просто копейки, то есть люди наживаются и ничего не тратят», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что после этого поменялись люди, которые курируют эту отрасль, и по поручению президента Владимира Путина эти 1,5 млрд рублей должны были превратиться в существенную сумму.
«Я не скажу вам, какая это сумма сейчас, но убеждён, что она должна быть кратно больше», — подчеркнул он.
По словам Пескова, все президентские поручения на контроле и в течение года встанет вопрос, как было исполнено поручение, люди отчитаются и расскажут, как они поддерживают спорт.
Как сообщало ИА Регнум, 22 июля Путин поручил создать фонд для дополнительной поддержки спорта за счёт целевых отчислений букмекеров. Глава государства поручил обеспечить создание некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда. Основная цель его работы — дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ.
В списке поручений отмечается, что формирование имущества фонда будет происходить в основном за счёт целевых отчислений от азартных игр, связанных со спортивными событиями по соответствующим видам спорта, которые не были организованы спортивными федерациями и спортивными лигами. Это поручение президента должно быть выполнено к 10 сентября 2024 года.
В августе 2023 года Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта увеличивается с 1,5% до 2%. Повышение процента отчислений букмекеров позволит ежегодно увеличивать доход от них на 5 млрд рублей.