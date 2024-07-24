Москва, 24 июля, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Цели, которые стоят перед Россией, безальтернативны, страна достигнет их выполнения. Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Полегенько/ТАСС

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что одно из средств ― специальная военная операция. Однако, по словам Песков, это крайнее средство. Мирный способ был для Москвы всегда предпочтительнее, отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что до того, как начать СВО, Россия пыталась добиться гарантий своей безопасности дипломатическими средствами, однако эти попытки были отвергнуты. И сейчас у Москвы нет другой альтернативы кроме как достижение своих целей, добавил Песков.

«В результате СВО или в результате мирных переговоров <…> Мы это сделаем обязательно», ― констатировал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее отметил, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации. Одна из них — денацификация, то есть запрет неонацистских движений. Глава государства отметил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

В Кремле и МИД ранее отмечали, что Россия готова к переговорам по Украине при условии выполнения требований, поставленных перед началом спецоперации, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России.

Песков в феврале заявил, что специальная военная операция России будет проводиться до достижения всех её целей, все поставленные задачи будут достигнуты. В июне представитель Кремля в очередной раз указал на важность выполнения всех целей СВО.