Москва, 24 июля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Россия осуждает любые покушения. Таким образом 24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о подготовке покушения на основателя правящей партии в Грузии Бидзины Иванишвили.

Джавахадзе Зураб/ТАСС Бидзина Иванишвили

«Я не могу прокомментировать, потому что мы не знаем деталей. Но мы осуждаем любые покушения, потому что это неприемлемо», ― указал представитель Кремля.

Он добавил, что Москва считает любое покушение актом терроризма, тем более если речь идёт о действующих политиках.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля стало известно, что Служба государственной безопасности Грузии продолжает расследование уголовного дела о подготовке государственного переворота и теракта против Иванишвили.

Грузинский телеканал Imedi отметил, что в стране уже несколько дней велись допросы воевавших на стороне ВСУ граждан. Сотрудники СБ опросили около восьми человек.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что покушение на Иванишвили планировали те же силы, что пытались убить премьер-министра Словакии Роберта Фицо и экс-президента США и нынешнего кандидата в американские лидеры Дональда Трампа.

По его словам, в преступлениях прослеживается общий почерк. Кобахидзе подчеркнул, что каждое из покушений планировали неназванные глобальные политические силы.

Бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей партии «Грузинская мечта», крупный бизнесмен Бидзина Иванишвили 30 декабря прошлого года объявил о возвращении в политику. Для него в партии ввели пост почётного председателя. Председателем остаётся Кобахидзе, ранее принявший эту должность у основателя партии.