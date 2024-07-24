Москва, 24 июля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Россияне стали иначе воспринимать собственный возраст. Об этом 24 июля на форуме «Здоровое общество» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Павел Бедняков/РИА Новости Михаил Мурашко

Он уточнил, что люди чувствуют себя на 10 лет моложе. Так, на сегодняшний день достигшие 40 лет граждане ощущают себя на 30 лет, а 50-летние — на 40.

«Это нормальное развитие здравоохранения и нормальное отношение к собственному здоровью», — подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин 18 июня заявил, что средняя продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет к 2030 году, а к 2036 году превысить 80 лет. Он отметил, что увеличение долголетия россиян — главная цель национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который находится в разработке.

Поручение обеспечить увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году содержится в указе президента России «О национальных целях развития Российской Федерации», опубликованном 7 мая.