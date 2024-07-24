Мурашко: россияне стали ощущать себя на 10 лет моложе
Москва, 24 июля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Россияне стали иначе воспринимать собственный возраст. Об этом 24 июля на форуме «Здоровое общество» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Он уточнил, что люди чувствуют себя на 10 лет моложе. Так, на сегодняшний день достигшие 40 лет граждане ощущают себя на 30 лет, а 50-летние — на 40.
«Это нормальное развитие здравоохранения и нормальное отношение к собственному здоровью», — подчеркнул глава Минздрава.
Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин 18 июня заявил, что средняя продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет к 2030 году, а к 2036 году превысить 80 лет. Он отметил, что увеличение долголетия россиян — главная цель национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который находится в разработке.
Поручение обеспечить увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году содержится в указе президента России «О национальных целях развития Российской Федерации», опубликованном 7 мая.