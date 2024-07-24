Москва, 24 июля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Следствие настаивает на заочном аресте фигуранта уголовного дела о порыве автомобиля на севере Москвы. Об этом 24 июля сообщили в суде.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова Е. Н.», ― уточнил представитель суда.

Также следствие объявило подозреваемого в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, легковой автомобиль взорвался утром 24 июля в одном из дворов Молжаниновского района столицы. Водитель машины получил ранение ног, а находившаяся в салоне женщина — рваные раны лица. Их госпитализировали.

Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как покушение на убийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Личность подозреваемого и машину, на которой он добрался до места преступления, установили.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый сбежал в Турцию. Позднее стало известно, что предполагаемого преступника задержали в турецкой провинции Мугла.

Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, утром 24 июля представители российского подразделения Интерпола сообщили турецкой стороне, что человек по имени Евгений Серебряков совершил теракт. По словам министра, этот человек прибыл в Турцию самолётом Москва — Бодрум. Для его задержания задействовали силы турецкой разведки, Европола, управления по борьбе с терроризмом и департамента полиции провинции Мугла.