Москва, 24 июля, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв рассказал, как действовать, если мошенники украли персональные данные гражданина с «Госуслуг» и успели подать в банки заявки на кредит от его лица.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

По словам Воробьёва, в первую очередь нужно обратиться в Бюро кредитных историй.

«Они оперативно предоставят информацию о вашей кредитной истории и отчёт об отправленных заявках на кредит. Если кредит ещё не одобрен, следует связаться с банком и отозвать заявку. Если же кредит уже одобрен, нужно написать заявление в полицию, чтобы зафиксировать факт мошенничества. Это поможет в будущем признать кредитный договор недействительным», — пояснил юрист.

Как передавало ИА Регнум, член комитета Государственной думы России по информационной политике Антон Немкин предупредил, что мошенники начали использовать новую схему обмана пожилых людей, представляясь социальными работниками и обещая перерасчёт пенсий в обмен на код идентификации. По его словам, мошенники представляются сотрудниками Социального фонда, пытаются внушить своим потенциальным жертвам, что якобы выявили «неучтённый стаж», и предлагают оформить некое заявление на перерасчёт пенсии.

Ранее глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе пленарного заседания Совета Федерации сообщил, что ущерб, причинённый киберпреступниками за 2023 год, составил 156 млрд рублей, из которых 8 млрд — кража, 137 млрд — мошенничество. Жертвами киберпреступлений стали 113 тыс. пенсионеров и 7 тыс. несовершеннолетних. При этом Колокольцев подчеркнул, что значительная часть подобных преступлений совершается из-за рубежа, в большинстве случаев — с Украины.