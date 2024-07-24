* — организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Солнечногорск, Московская область, 24 июля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Россия должна использовать все платформы, чтобы доносить свою точку зрения по разным странам. Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков Организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Так он ответил на вопрос, стоит ли возобновить доступ к Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я глубоко убеждён, что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения, тем более, если сохраняется такая возможность», — сказал Песков, выступая на Фестивале новых медиа, который проходит с 22 по 25 июля в мастерской управления «Сенеж».

По его словам, лучше как можно скорее возобновить доступ к Instagram, но «в условиях войны должны быть ограничения».

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