Балаково, Саратовская область, 24 июля, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Следственный комитет предъявил обвинения в превышении полномочий бывшему сотруднику управления госстройнадзора за долевым строительством минстроя Саратовской области, сообщили 24 июля в пресс-службе регионального СУСК.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Обвинение предъявлено по пунктам «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности)», — заявили в ведомстве.

Следствием установлено, что мужчина халатно отнёсся к проверке построенного многоквартирного дома в городе Балаково. Он составил акт об отсутствии нарушений и соответствии объекта проектной документации, хотя в здании не работал лифт, отсутствовало электроснабжение, межкомнатные перегородки и вентканалы.

Действия экс-чиновника и других неустановленных лиц повлекли нарушение прав 39 собственников квартир.

Правоохранители задержали фигуранта дела. Следователи осмотрели 27 квартир в построенном доме, провели обыски и строительно-технические экспертизы. В рамках расследования был допрошен ряд сотрудников органов местного самоуправления, строительных организаций.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля сотрудники СК задержали бывшего главу Шатуры Алексея Артюхина по подозрению в растрате около 221,5 млн рублей. По месту работы подозреваемого проведен обыск, также правоохранители осмотрели транспортные средства мужчины. С задержанным работают следователи. Артюхин был главой Шатуры с 2020 по июль 2024 года.

28 мая стало известно, что глава одного из муниципальных образований Верхоянского района Якутии попал под уголовное преследование. Чиновника подозревают в хищении бюджетных денег. По данным следствия, с декабря 2019 года по декабрь 2022 года подозреваемый поручал своему бухгалтеру делать документы для начисления премий ему самому, его брату и супруге.