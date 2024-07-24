Москва, 24 июля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Москва становится самым креативным городом Европы, где творческая энергия буквально заряжает воздух, заявила член комиссии по безопасности, спорту и молодёжной политике Мосгордумы Мария Киселева Агентству городских новостей «Москва».

Roman Denisov/Global Look Press

«Конкурсы, фестивали, выставки, проекты, в которых этим летом принимают участие художники, актеры, музыканты, кинематографисты, превращают столицу в самый креативный город Европы», — заявила она.

Депутат добавила, что Москва — это город, где творческая молодёжь действительно может себя реализовать.

Так, в столице открыт приём заявок на конкурс граффити «Стены», организованный при поддержке столичного комитета общественных связей и молодёжной политики. Киселева отметила, что правила конкурса позволяют заявить о себе совсем молодым художникам в возрасте от 14 лет. Вплоть до 31 июля принять участие в конкурсе могут как профессионалы, студенты профильных вузов, так и любители в возрасте до 35 лет. Победители получат возможность раскрасить поверхности домов в каждом из округов столицы.

Конкурс граффити «Стены» проводится в несколько этапов. Сначала участники разработают макеты для нанесения граффити на здания из числа 11 предложенных, затем эксперты отберут 33 работы, а в финале жители столицы определят победителей. Победят работы с наибольшим количеством голосов.

Участники также могут посоревноваться в номинации «Арт бульвар». Победители распишут поверхности искусственных стен на Тверском бульваре, а москвичи определят трёх лучших из них. Награждение состоится во время празднования Дня города.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 24 июля, что традиционное празднование Дня города пройдёт 7 и 8 сентября. В программу празднования включили концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах.