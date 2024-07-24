Москва, 24 июля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Пострадавшим при подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы, предварительно, оказался полковник Генштаба, сообщил 24 июля «Интерфакс».

Сергей Бобылев/РИА Новости

Автомобилем, по данным издания, владеет полковник ВС России, руководитель одного из подразделений Генштаба. Официально эта информация не подтверждалась.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля на севере Москвы был подорван автомобиль, в результате чего пострадал водитель машины и находившаяся там же женщина. Мужчине взрывом оторвало конечности, женщина получила рваные раны лица.

Изначально в СМИ появилась информация о том, что машина принадлежит участнику СВО. Позднее Telegram-канал «112» сообщил, что ранения получил действующий 49-летний военный Андрей Т.

По данным источников РБК, речь шла об Андрее Торгашове. Telegram-канал Baza указал, что так зовут замначальника радиоцентра спутниковой связи. Однако позднее сам мужчина заявил, что не имеет отношения к подорванной машине, и сам он не пострадал.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля. В МВД России назвали причиной взрыва детонацию взрывного устройства.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый в установке взрывного устройства сбежал в Турцию. Позднее стало известно, что его удалось задержать в турецкой провинции Мугла. Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил, что мужчина прибыл в страну самолётом Москва — Бодрум. Для его задержания были задействованы силы турецкой разведки, Европола, управления по борьбе с терроризмом и департамента полиции провинции Мугла.