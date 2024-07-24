Москва, 24 июля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Потенциал строительства жилья под льготную ипотеку в Донбассе и Новороссии до 2030 года составляет 12 млн кв. м. Об этом 24 июля на совещании по социально-экономическому развитию регионов с участием президента России Владимира Путина заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

Он подчеркнул, что принятое решение по ипотеке под 2% показало свою оправданность. Вице-премьер добавил, что программа оказалась очень востребованной, количество желающих поучаствовать в ней — огромным.

«Мы с губернаторами отрабатываем просто площадки, сейчас уже 3 млн есть квадратных метров, а всего потенциал до 2030 года — запустить с привлечением внебюджетного финансирования строительства 12 млн кв. м», ― уточнил Хуснуллин.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале по итогам совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% на вторичное жильё в новых регионах ― Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Глава государства заявил, что льготная ипотека повысит темпы восстановления городов и посёлков в новых регионах. Он также поручил нарастить темпы ввода жилья.

24 июля российский лидер заявил, что вся страна поддерживает Донбасс и Новороссию в налаживании мирной жизни. Он подчеркнул важность создания достойных условий для жителей новых субъектов. Нужно уже сейчас ускоренными темпами ремонтировать и возводить новый жилой фонд, а также строить социальные и транспортные объекты, добавил российский лидер.

За два года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях реконструировали и построили 200 объектов здравоохранения. Кроме того, за это период построили и реконструировали порядка 1300 объектов образования в Донбассе и Новороссии.