Москва, 24 июля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. В правительстве идёт работа по составлению программы конкретных действий по развитию и восстановлению новых регионов России, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Планируется, что до конца августа мы утвердим программу, в которой будут указаны все объекты, которые будут построены или восстановлены. Это ещё около 30 тысяч объектов», — отметил Хуснуллин.

Он уточнил, что часть из них планируется восстановить и построить в ближайшие три года.

Вице-премьер также сообщил, что вопросы, связанные с работой по восстановлению и развитию новых регионов, а также у линии соприкосновения он еженедельно обсуждает с главой Минобороны Андреем Белоусовым. Это касается в том числе мер по подготовке к зиме.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент России Владимир Путин поручил утвердить программу социально-экономического развития новых регионов. Согласно поручению главы государства, основные показатели в Донбассе и Новороссии должны достичь среднероссийских к 2030 году.

Председатель правительства России Михаил Мишустин в конце апреля сообщил, что долгосрочная программа развития новых регионов утверждена. Она включает в перезапуск ключевых отраслей и предприятий, восстановление производственных фондов, создание условия для дальнейшего развития регионов и для благосостояния граждан и защиты их прав.