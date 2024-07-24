Москва, 24 июля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на Манежной площади откроется экспозиция «Цифровые технологии Москвы. Время сервисов», сообщил 24 июля официальный портал мэра Москвы.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Интерактивная инсталляция объединит решения из разных сфер и покажет комплексный подход столицы к развитию цифровой экосистемы для жителей», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Работа экспозиции продлится с 1 августа по 8 сентября. Она будет состоять из 12 тематических площадок, посвященных истории создания и совершенствованию крупных ИТ-проектов города.

Посетители выставки узнают об электронных услугах и сервисах, полезных мобильных приложениях, онлайн-гиде «Узнай Москву», проектах «Наш город», «Активный гражданин» и «Город идей». Гости также ознакомятся с работой общегородского контакт-центра и его голосовом помощнике, созданном на базе технологий искусственного интеллекта.

Помимо прочего в экспозицию вошёл макет первого круглосуточного сервера мэрии Москвы, напечатанный на 3D-принтере. Еще один стенд посвятили платформе «Электронный дом».

Как напомнили в столичном Департаменте информационных технологий, свыше 15,9 млн человек используют сервисы цифровой экосистемы города.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Более чем на 30 площадках пройдут различные культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.

Как сообщало 24 июля ИА Регнум, на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» представят знаковые градостроительные проекты. Мультимедийная экспозиция «Город будущего» познакомит со знаковыми проектами, которые в ближайшие годы появятся в Москве. Посетители узнают о философии московского градостроения и как формируется город будущего.