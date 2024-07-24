Москва, 24 июля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Песни, посвящённые Великой Отечественной войне, являются народными, их авторы не стремились заработать на них. Об этом 24 июля заявила композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова, комментируя принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, разрешающего бесплатно использовать песни и другие произведения, посвящённые Великой Отечественной войне, на некоммерческих мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, другим памятным датам, связанным с Великой Отечественной войной, а также в День защитника Отечества и дни воинской славы.

Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В пояснительной записке к законопроекту указано, что принятие законопроекта гарантирует доступ населения к произведениям, прославляющим подвиг народа при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

«Хорошее, правильное решение. Есть такие дни в году, когда песни о войне должны звучать как можно громче и чаще. Чтобы жива была память о героях, о погибших, чтобы потомки Победы не забывали, какой ценой она досталась. Ужасы той войны авторы этих песен пережили лично, кто-то в тылу, а кто-то на фронте. Поэтому, наверное, и слова, и музыка и проникают так глубоко в душу — до дрожи, до слёз», — отметила Пахмутова.

Она подчеркнула, что эти песни являются народными, в них общая народная боль и гордость. Композитор добавила, что авторы этих песен не думали ни о каких деньгах, когда писали их. Авторское право защищает композиторов и поэтов, даёт им возможность жить благодаря своему творчеству, и это правильно. Но из любого правила есть исключения, подчеркнула народная артистка СССР.

В свою очередь актёр театра и кино, поэт-песенник и драматург Михаил Ножкин отметил, что песни, написанные ветеранами, детьми войны и очевидцами событий, являются летописью Великой Победы, рассказом о ней из первых уст.

«Без них невозможно себе представить ни День Победы, ни день снятия блокады Ленинграда, ни празднование разгрома фашистов под Курском и Сталинградом. А раз Победа общая, то и летопись общая, и песни общие. О каких деньгах может идти речь? Пусть поют! Пусть помнят!» — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В указе отмечалось «всемирно-историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Президент поручил правительству принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 2024–2025 годах пройдут более 170 основных мероприятий. Отдельное внимание уделят увековечиванию памяти воинов, погибших в годы войны. Пройдут благоустройства воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших, обнародование материалов о войне из фондов российских архивов.

Кроме того, власти запланировали социально значимые проекты, творческие мероприятия и акции. В населённых пунктах организуют передвижные экспозиции, исторические фестивали, премьерные спектакли, концерты. Пройдут посвящённые Великой Отечественной войне гастроли ведущих творческих коллективов.

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева рассказала, что в России планируют запустить сайт о судьбах участников Парада Победы 1945 года. Она добавила, что отдельные сегменты сайта могут стать материализованным предметом для выставок и просветительских мероприятий. По словам Малышевой, сайт станет одним из форматов, в которых будет реализован проект «Парад Победы в лицах». Предложение реализовать проект прозвучало в Доме Российского исторического общества на круглом столе, посвященном 79-й годовщине парада.