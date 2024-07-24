Париж, 24 июля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Если США будут продолжать развивать конфликт, связанный с допингом, они окажутся в изоляции, заявил 24 июля президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже.

(сс) Kancelaria Premiera from Poland

Комментируя конфликт, возникший между США и WADA, чиновник выразил мнение о том, что антидопинговые правила должны находиться вне политики.

«Если США при поддержке USADA (Антидопинговое агентство США. — Прим. ред.) продолжат угрожать гармонизации, то они изолируют себя от международной спортивной арены, и это приведёт к серьёзным последствиям для американского спорта», — заявил Банька.

Он отметил, что Международная федерация плавания (World Aquatics) не нашла подтверждений того, что WADA скрывала факты применения китайскими пловцами допинга. Несмотря на это USADA продолжает обвинять WADA и World Aquatics. Банька подчеркнул, что из-за этих необоснованных нападок со стороны США страдает вся антидопинговая система.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт между WADA и USADA возник в конце апреля с появлением публикаций о том, что Всемирное антидопинговое агентство допустило к Олимпиаде в Токио в 2021 году китайских пловцов, якобы принимавших триметазидин.

WADA в связи с этим пояснило, что у него были основания к тому, чтобы не наказывать спортсменов. Китайская сторона утверждала, что триметазидин попал в организм пловцов непреднамеренно в результате заражения. Как отметило WADA, опровергнуть этот довод Пекина оно не смогло, поэтому спортсменов допустили к соревнованиям и не наказали.

США продолжили развивать конфликт. Группа членов палаты представителей в мае обратились в генпрокуратуру США и МОК, требуя расследования сокрытия допинга Всемирным антидопинговым агентством. Баньку в преддверии Олимпиады в Париже вызвали в Конгресс на слушания, но он отказался ехать.

Ассоциации летних олимпийских международных федераций 13 июля заявила, что спортсмены перестанут ездить в США, если там будут продолжать дело о допинге китайских пловцов.