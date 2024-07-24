Москва, 24 июля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах. Мероприятие состоялось 24 июля в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития исторических субъектов России.

ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российский лидер принял участие в церемонии открытия участка дороги, больницы, филиала военно-морского училища Министерства обороны, роддом и образовательного центра в регионах Донбасса и Новороссии. Так, участок автодороги Новотроицкое-Чаплинка в Херсонской области протяженностью 71 километр станет частью альтернативного пути в Крым.

«Мне кажется, это хороший вклад в восстановление территории», — заявил Путин.

При участии главы государства в Мариуполе после капитального ремонта открыли больницу интенсивного лечения на 165 коек. В больницу поставили инновационное оборудование кардиологического и нейрохирургического профиля, создали первый региональный сосудистый центр, лабораторию для медицинских исследований.

В Мариуполе также открылся филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны, рассчитанный на 560 обучающихся.

Российский лидер также по видеосвязи открыл Краснодонский роддом после капремонта в ЛНР, рассчитанный на 90 коек. В нём улучшили оснащение палат, в операционных и отделениях неонатологии появилось современное оборудование.

В Бердянске в Запорожской области открылся круглогодичный молодёжный образовательный центр «Маяк». В нём будут организовывать семинары, форумы и конференции. Центр рассчитан на 14 зданий площадью 15 тыс. кв. м. В настоящее время он может принять 216 человек, на следующем этапе в нём смогут обучаться уже 500 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах. К сдаче в эксплуатацию подготовили перинатальный центр в Донецке, десять многоквартирных жилых домов и филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе, спортивную школу олимпийского резерва по тяжёлой атлетике в Луганске.

Путин подчёркивал, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни и социально-экономического развития к 2030 году.