Москва, 24 июля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Срок давности по статье об уклонении от уплаты налогов, вменяемой блогеру Елене Блиновской, уже истёк, заявил 24 июля в зале Мосгорсуда адвокат Булат Солтаханов.

Софья Сандурская/ТАСС Елена Блиновская

«Срок давности по обвинению в отношении нашей подзащитной истёк 15 июля этого года», — сказал он.

Другой адвокат обвиняемой Наталия Сальникова позднее заявила, что её подзащитную могут отпустить из СИЗО и закрыть уголовное дело, если до слушания блогер успеет выплатить всю сумму долга перед налоговой.

Юрист напомнила о законодательной норме, по которой впервые совершивший преступление и полностью погасивший ущерб имеет право ходатайствовать о прекращении уголовного преследования (ч. 2 ст. 198 УК РФ), передала «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Мосгорсуд на месяц продлил арест Блиновской. Она останется под стражей до 19 августа 2024 года.

В конце апреля прошлого года блогера задержали в рамках уголовного дела. Её обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и в легализации денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, Блиновская совместно с мужем Алексеем скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Кроме того, блогершу обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. ФНС обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. 31 мая Блиновская подала заявление о банкротстве в арбитражный суд.