Москва, 24 июля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Ежегодно в Москве реализуется более 300 цифровых проектов в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ, строительстве, городской экономике и культуре, сообщил 24 июля Информационный центр правительства Москвы.

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Так, цифровые технологии и сервисы экономят для москвичей 100 млн часов в год. Наибольшей популярностью среди москвичей пользуются сервисы здравоохранения, образования и бытовые услуги.

Покрытие сети LTE в столице достигает 99,7% территории города. Бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте обеспечивает удобный доступ к цифровым сервисам города в любое время и с любого устройства. По оценке агентства Telecom Daily, в конце 2023 года средняя скорость интернет-доступа на перегонах Московского метрополитена составила 86 мегабит в секунду.

В 2019 года в Москве создали тестовые зоны сетей 5G. Сегодня сверхскоростные сети доступны в столичном 5G-демоцентре — на специализированной площадке департамента информационных технологий в павильоне «Умный город» на ВДНХ.

В столице работает самая развитая и современная с стране система фотовидеофиксации. Система способна автоматически фиксировать 64 вида нарушений. В январе 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram-канале, что по сравнению с 2010 годом число ДТП с пострадавшими в 2022 года уменьшилось на 34%. При этом количество погибших на дорогах за этот период снизилось более чем в 2,5 раза.

По состоянию на 1 января 2024 года, согласно данным «Автостата», в Москве зарегистрировали 9386 электромобилей. Согласно прогнозу вице-мэра правительства Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, сделанному в мае 2023 года, на горизонте 10–15 лет личные машины в большинстве своём станут электрическими. Более того, до конца 2024 года столичный департамент транспорта планирует тестовые поездки беспилотного трамвая с пассажирами.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Собянин заявил, что за последние 5 лет проделана огромная работа по созданию и развитию автоматизированной библиотечной информационной системы. Так, новые технологии позволили сотрудникам легко контролировать любое передвижение книг и сократить время на их выдачу и оформление возврата. В свою очередь, для читателей стал доступен единый читательский билет.