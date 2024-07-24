Москва, 24 июля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил строителей, которые восстанавливают дома на новых территориях России.

Александр Сухов/РИА Новости

«Хочу отметить напряженный труд строителей и других специалистов. Искренне поблагодарить вас за самоотверженный труд», — заявил российский лидер на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов Российской Федерации.

Президент отметил, что в новых регионах активно восстанавливаются и возводятся жилые дома, больницы, школы, инженерные коммуникации.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Путин назвал «героической» работу строителей на новых территориях. Глава государства тогда напомнил, что эти специалисты всегда пользовались в стране уважением. Также президент подчеркнул, что среди строителей есть и потери, и надо обязательно помнить об этом и помогать их семьям.

Вице-премьер Марат Хуснуллин 24 июля заявил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за два года реконструировали и построили 200 объектов здравоохранения. Более того, порядка 1300 объектов образования построили и реконструировали за два года в Донбассе и Новороссии.