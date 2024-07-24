Москва, 24 июля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. В Почте Mail.ru заработал сервис, с помощью которого пользователи могут быстро сообщить о предполагаемом взломе аккаунта или замеченных подозрительных активностях в их учётных записях, рассказали в пресс-службе VK.

Антон Новодережкин/ТАСС

Специальное выделенное подразделение Mail Accident Research Team (MART) внутри команды информационной безопасности Почты и Облака было создано для выявления новых методик мошенничества или технических проблем в механизмах защиты пользователей. Также сервис позволяет пользователям получить подробную информацию по результатам расследования, а также дополнительные персональные рекомендации по безопасности.

В рамках данного сервиса обращения пользователей попадают напрямую команде аналитиков ИБ. Написать обращение в MART можно из разделов настроек безопасности «Устройства и приложения» и «История действий». Перед составлением обращения пользователю необходимо выполнить ряд действий, чтобы обезопасить аккаунт, который был скомпрометирован или находится под угрозой. Специалисты после предварительной оценки и сбора данных проведут полное расследование, выявят причины случившегося и предоставят дополнительные рекомендации.

«Благодаря новому сервису пользователям больше не придется ждать перенаправления от технической поддержки на отдел информационной безопасности. Благодаря этому он сразу проходит все необходимые этапы защиты своего аккаунта и сокращает время на получение результатов расследования. В результате пользователь быстрее получает обратную связь и необходимые рекомендации», — объяснил руководитель группы информационной безопасности Почты Mail.ru Денис Денисов.

MART был запущен в тестовом режиме в начале 2024 года.