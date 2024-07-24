Москва, 24 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию, заявил 24 июля директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В Турции, в Турции», — сообщил Бортников о вероятном местонахождении исполнителя подрыва.

Отвечая на вопрос журналистов, возможно ли поймать преступника, он рассказал, что ФСБ ведёт работу с турецкими коллегами, сообщила «Российская газета».

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля в Москве на парковке на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota. Это произошло в тот момент, когда хозяин машины сел за руль. Мужчина получил ранение ног, женщина — рваные раны лица. Обоих госпитализировали.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, которое управление СК по Москве вскоре передало в первое управление по расследованию особо важных дел. В рамках расследования взрывотехники, используя робота, извлекли из автомобиля осколки, которые затем направили на экспертизу.

Следователи установили личность подозреваемого и машину, на которой он добрался до места преступления. Более подробной информации СК РФ не предоставил. По данным Telegram-канала «112», исполнитель подрыва действовал по заданию украинских спецслужб и, вероятно, сбежал в Турцию.

Комментируя поступившую информацию о подрыве автомобиля в Москве, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о наличии в преступлении украинского следа преждевременно.