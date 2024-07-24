Москва, 24 июля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Дни открытых дверей проведет Комплекс городского хозяйства столицы на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Представители Комплекса городского хозяйства Москвы расскажут гостям форума-фестиваля о том, как коммунальные службы обеспечивают высокое качество жизни горожан.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы «Моспромгаз»

Так, посетителей пригласят увидеть этапы производства лифтов и асфальта, предложат попробовать себя в роли лаборантов АО «Мосгаз», покажут технологии озеленения мегаполиса.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы «Мослифт»

Участники Дней открытых дверей побывают на станции водоподготовки АО «Мосводоканал», где узнают о современных технологиях очистки воды и многое другое.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы Станция первого подъема Западной станции водоподготовки

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» представит посетителям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Он пройдет с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках страны.