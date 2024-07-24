Москва, 24 июля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Кремль не может вмешиваться в вопрос объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ или какие-либо семейные отношения. Об этом 24 июля заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Мы никоим образом не можем влезать в какие-то семейные отношения или тем более бизнес-отношения», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля уточнил, что ранее в СМИ сообщали о письме в адрес президента РФ Владимира Путина, в котором была просьба поддержать бизнес-план слияния компаний Wildberries и Russ.

«Но это (слияние компаний. — Прим. ред.) можно только поддержать, то есть мы не являемся исполнителями, а дело за какими-то корпоративными действиями. И мы не можем вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения. Поэтому эта тема вне нашей компетенции», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, глава Чечни Рамзан Кадыров 23 июля опубликовал видеозапись разговора с совладельцем Wildberries Владиславом Бакальчуком, утверждавшим, что маркетплейс подвергся попытке «рейдерского захвата». Позднее основатель Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о захвате компании.

По словам Татьяны Бакальчук, в маркетплейсе происходит не «захват», а «развод». Она также подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса со своим мужем. Основательница маркетплейса добавила, что всё было согласовано с её супругом, лично присутствовавшим на презентации новой структуры объединённой компании.

Песков 23 июля заявил, что в Кремле не видели заявлений Кадырова о «рейдерском захвате» компании Wildberries.