Вашингтон, 24 июля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Американский телеканал Fox News опубликовал новую видеозапись покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Кадр из видео

Отмечается, что на кадрах стрелявший запечатлён в момент, когда он прицелился в очевидцев, за мгновения до ликвидации спецслужбами.

«Прямо перед тем, как Секретная служба его застрелила, он сделал перекат, приподнялся… У меня есть кадр, на котором его винтовка поднята и повёрнута в сторону меня и других стоявших за деревом людей. И в эту же секунду его застрелили», — рассказал очевидец Джон Мэлис.

По его словам, публика обратила внимание на подозреваемого примерно за две минуты до стрельбы, но не придала этому большого значения, посчитав, что человек пытался найти лучший вид на митинг.

Мэлис отметил недостаточные меры безопасности при организации мероприятия и удивился, что крыша здания не была занята сотрудниками Секретной службы.

Как передавало ИА Регнум, попытка покушения на Трампа была совершена 13 июля в городе Батлере (штат Пенсильвания). Во время его выступления прозвучало несколько выстрелов. Трамп получил ранение в ухо. В результате случившегося также погиб один из зрителей и ещё двое серьёзно пострадали.

Подозреваемого в нападении Томаса Мэтью Крукса ликвидировали. Он вёл стрельбу с крыши соседнего здания. Личность мужчины установило Федеральное бюро расследований. В его доме и автомобиле специалисты нашли материалы для изготовления взрывных устройств.

Один из очевидцев покушения сообщил, что присутствовавшие на предвыборном митинге Трампа сотрудники полиции проигнорировали информацию о стрелке на мероприятии. По его словам, он заметил подозрительного человека с оружием ещё до покушения на экс-главу Белого дома и решил сообщить об этом полицейским, однако те никак не отреагировали на его слова.

22 июля глава Секретной службы США Кимберли Читл на слушаниях в Конгрессе назвала попытку покушения на Трампа самым крупным провалом её ведомства за десятилетия. 23 июля она подала прошение об отставке.