Москва, 24 июля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. На московском форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030», который пройдёт в Москве с 1 августа по 8 сентября, представят знаковые градостроительные проекты, сообщил 24 июля официальный портал мэра Москвы.

Портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Комплекс градостроительной политики и строительства представит мультимедийную экспозицию «Город будущего». Выставка займёт большую часть подземного пространства концертного зала парка «Зарядье». Гости форума смогут познакомиться со знаковыми проектами, которые в ближайшие годы появятся в Москве. Посетители выставки также узнают о философии московского градостроения и как формируется город будущего.

Кроме того, гостям экспозиции представят программу комплексного развития территорий. Она направлена на обновление бывших промышленных зон, неэффективно используемых и незастроенных участков.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Более чем на 30 площадках пройдут различные культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.

Как сообщало 17 июля ИА Регнум, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» жителям и гостям столицы предложат посмотреть, как город преобразится в течение ближайших лет. Посетители смогут принять участие в иммерсивном мультимедийном спектакле.