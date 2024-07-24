Казань, 24 июля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Бывшего настоятеля Никольского храма в Куюках иерея Виталия Беляева лишили сана, сообщили в пресс-службе Казанской епархии.

Алексей Колчин ИА REGNUM

Решение, ранее принятое в отношении Беляева судом Казанской епархии, 23 июля утвердил патриарх Кирилл.

«Иерей Виталий Беляев извергнут из священного сана в связи с нарушением 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов и 9 правила Константинопольского Двукратного Собора», — сообщили в Казанской епархии.

Правило 17 Святых Апостолов запрещает давать священный чин тому, кто повторно вступил в брак, правило 25 запрещает блуд, правило 27 — избиение людей. Правило 9 Константинопольского Двукратного Собора запрещает священнослужителям не только бить кого-либо собственноручно, но и приказывать бить кого-либо другим.

Беляев неоднократно бывал в зоне спецоперации. Летом 2023 года ему запретили посещать зону боевых действий, осенью отстранили от службы в храме в Куюках. В феврале суд Казанской епархии принял решение лишить Беляева сана. Это произошло после того, как священник вернулся в Татарстан из Харьковской области.

После этого он снял видео на фоне группы мужчины с флагом ЧВК «Вагнер». В ролике он заявил, что духовенство региона противодействует спецоперации и потребовал не мешать поддерживать «русское воинство».