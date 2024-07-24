Лозанна, Швейцария, 24 июля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева выступят в смешанном парном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 24 июля сообщил на своём сайте Международный олимпийский комитет (МОК).

Cover Images/Global Look Press Даниил Медведев

В одиночном разряде на Олимпиаде, помимо Медведева и Андреевой, выступят: Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер.

В парном разряде также выступит Елена Веснина, которая будет играть с Александровой. Помимо них, в парах будут играть Андреева и Шнайдер, а также Медведев и Сафиуллин.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля Международная организация тенниса (ITF) сообщила, что на Играх в Париже будут выступать шестеро российских теннисистов: Медведев, Сафиуллин и Котов в мужских состязаниях, а также Александрова, Андреева и Шнайдер в женских. На тот момент Веснина ещё не получила одобрения на выступление от МОК.

Российская теннисистка Анастасия Потапова 3 июля отклонила предложение МОК выступить на Олимпиаде в Париже. Кроме неё, от участия в Играх отказались Андрей Рублёв, Карен Качанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что Олимпийские игры без российских атлетов становятся ущербными и неинтересными. Глава государства отмечал, что спортсмены из России являются лидерами многих направлений, а потому их отсутствие сделает неинтересными состязания в некоторых видах спорта.