Солнечногорск, Московская область, 24 июля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Российский космонавт-испытатель, герой России Олег Артемьев пошутил, что при встрече с инопланетянами нужно сразу сделать селфи.

РИА Новости / Евгения Новоженина

«У каждого есть смартфон, поэтому первое, что нужно делать, это, конечно, сразу сделать селфи», — сказал Артемьев, отвечая на вопросы участников Фестиваля новых медиа, который проходит с 22 по 25 июля в мастерской управления «Сенеж».

После этого, по словам космонавта, следует начать съёмку всего происходящего, чтобы пришедшие потом люди поняли, что делать дальше с инопланетянами или с какой-то другой непонятной ситуацией.

«Поэтому основа нашего летания — это как раз репортаж», — добавил Артемьев.

Как передавало ИА Регнум, американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск допустил, что человечество является единственным видом жизни, обладающим сознанием, в нашей части Млечного Пути. Он добавил, что если люди беспокоятся о жизни, то они должны стать «межзвёздными».

В мае 2023 года профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на тематической конференции в Нью-Йорке заявил, что инопланетяне уже посещали Землю, а некоторые всё ещё остаются среди людей. Он также заявил, что присутствовал на слушаниях по внеземной жизни в американском Конгрессе.