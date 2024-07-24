Катманду, 24 июля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Взрыв самолёта Bombardier CRJ 200 авиакомпании Saurya Airlines, потерпевшего крушение в Непале, попал на видео.

Кадр из видео

На опубликованных в Сети кадрах с места происшествия воздушное судно на немалой скорости пролетает боком мимо сотрудников аэропорта в Катманду и другого борта, после чего падает на землю.

Практически сразу после крушения происходит взрыв и в небо поднимается чёрный столб дыма с проблесками огня. Можно заметить, что самолёт рухнул за пределами взлётной полосы.

По данным информационного портала Кhabarhub, авария произошла в 11:00 по местному времени (08:15 мск). Воздушное судно, направлявшееся из столицы в Покхару, при взлёте выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы. Погибли 18 из 19 находившихся на борту человек. Портал отметил, что единственным выжившим оказался пилот самолёта. Его доставили в больницу Медицинского колледжа столицы с травмами глаз.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в Армении потерпел крушение самолёт Як-52. В результате аварии погибли два человека. Пресс-секретарь ведомства Арам Торосян проинформировал, что упавшее воздушное судно было учебно-тренировочным и принадлежало минобороны Армении.

Вечером 12 июля лайнер SSJ-100 потерпел крушение в Московской области во время проведения тестового полёта после планового ремонта. Самолёт принадлежал компании «Газпром-Авиа» и его эксплуатировали с 2014 года.