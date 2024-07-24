Москва, 24 июля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому продлевается действие нормы о проведении сплошных вырубок леса на Байкале до 31 декабря 2033 года с целью расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

РИА Новости / Мария Девахина

По действующему законодательству, осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба, допускается до 31 декабря 2024 года. Новый законопроект продлевает эту норму.

При этом строительство и реконструкция объектов инфраструктуры на землях лесного фонда допускаются с проведением сплошных рубок и переводом указанных земель в земли иных категорий.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия начала строительства БАМа заявил, что в горизонте десяти лет объём перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 млн тонн в год.

2 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило третий этап модернизации БАМа и Транссиба до 2035 года, на эти цели направят более 3,7 трлн рублей. Он уточнил, что инвестпроект позволит увеличить провозную способность этих магистралей со 180 млн тонн по итогам 2024 года до 210 млн тонн по итогам 2030-го и до 270 млн тонн по итогам 2032-го.