Москва, 24 июля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Выручка рестораторов благодаря фестивалю «Лето в Москве» выросла в среднем на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. Часть заработанных средств бизнесмены отправили в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лето в Москве

«В эти выходные в рамках «Лета в Москве» в центре города во второй раз главные гастрономические улицы города стали пешеходными, — отметили в пресс-службе. — Выручка заведений общепита здесь в предыдущие выходные выросла в среднем на 20%, а 20–21 июля показала рост в среднем на 30%. Её часть, как и на прошлой неделе, столичные рестораторы отправили в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы».

Как отмечают сами рестораторы, фестиваль позволяет временно увеличить летние веранды и привлекать больше гостей.

«Эти меры дают значительный приток клиентов и, как следствие, рост выручки. Её часть мы отправили через фонд на нужды семей СВО — 10%», — рассказала управляющая рестораном Ugolëk Анжела Хвостунова.

В рамках фестиваля развлечения и угощения горожанам предлагали более 120 кафе, ресторанов и магазинов.