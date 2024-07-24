Москва, 24 июля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 июля поручил принять меры для мотивации россиян к ведению здорового образа жизни, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент рекомендовал существенно увеличить размера налогового вычета для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно сдаёт нормы ГТО.

«Предусмотреть существенное увеличение размера стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, который будет предоставлен налогоплательщикам, регулярно проходящим диспансеризацию и успешно выполняющим нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»", — указано в перечне поручений по итогам встречи с членами Правительства.

Доклад по принятым мерам главе государства должны предоставить до 5 августа текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Путин подписал закон о возврате 7% из 13% уплаченного подоходного налога семьям, которые имеют двоих и более детей. При этом среднедушевой доход такой семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте по месту жительства.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года. Соответственно обратиться за вычетом за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.