Москва, 24 июля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Брат сменившей российское гражданство на кипрское прыгуньи в высоту Елены Куличенко заявил, что скандал из-за наличия у его сестры аккаунта на сервисе «для взрослых» Onlyfans выгоден главной конкурентке спортсменки на Олимпийских играх в Париже — представительнице Украины.

Sven Beyrich/Global Look Press Елена Куличенко

В беседе с ИА Регнум Владимир отметил, что обратили внимание на аккаунт Куличенко в Onlyfans западные СМИ. По его мнению, сестру хотят выбить из психологического равновесия.

Так, 23 июня издание eReportaz написало, что у 21-летней Елены Куличенко, выступающей за сборную Кипра и являющуюся знаменосцем команды на открытии Олимпиады в Париже, есть аккаунт с эротическим содержанием на Onlyfans. Это вызвало большой резонанс в СМИ и спортивной сфере. По данным зарубежных информационных агентств, спортсменке предложили удалиться с платформы, но она ответила отказом, а адвокаты легкоатлетки заявили, что контент был создан с помощью искусственного интеллекта.

ИА Регнум связалось с семьёй легкоатлетки в России. 26-летний брат Куличенко полагает, что скандал вызван происхождением спортсменки.

«Это все фейки со стороны Запада, чтобы выбить её из психологического равновесия. У неё никогда не было никаких аккаунтов нигде, никто с ней не связывался, чтобы что-либо удалить, потому что удалять в принципе нечего. Это всё искусственно созданная ситуация, которую раздули на пустом месте. Осталась всего неделя до выступления на Олимпиаде. И, естественно, здесь психологический момент очень решает. Я не знаю, видели вы или нет, но главная конкурентка в дисциплине, где будет выступать Елена, — гражданка Украины Магучих, которая против российских спортсменов. Её победа — это имиджевый момент для Запада», — заявил Владимир.

Брат легкоатлетки рассказал, что сам пытался разобраться в ситуации и найти злополучный аккаунт, на который ссылаются СМИ.

«Мне было интересно поискать и разобраться, но я ничего не нашёл. То есть всё сфабриковано, просто фейковая новость, которая была распространена по всему интернету. Кому-то же это выгодно?» — отметил он.

Брат спортсменки рассказал, что семья поддерживает Елену и помогает ей справиться с психологическим давлением со стороны СМИ и соцсетей. Он объяснил, что нагнетание вокруг его сестры происходит регулярно, и семья уже к этому привыкла.

«Про неё писали абсолютно некорректную информацию, что вот какая-то «дочь российского олигарха», там его какие-то «адвокаты уже что-то спорят», что «российская спортсменка отказалась от своего гражданства». Это не так. У нас вся семья в России, вот у сестры есть возможность выступать за другую страну, она и выступает», — добавил Владимир.

По словам брата, никаких последствий для Елены скандал в СМИ не принесёт. Она остаётся знаменосцем сборной Кипра на ОИ-2024.

Основные конкуренты Елены на грядущих Олимпийских играх — три спортсменки с Украины, одна из которых 22-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих. Магучих известна своими высказываниями против российских спортсменов. Во время подготовки к играм украинка заявила: «До Олимпиады остался год. Мы сделаем всё возможное, чтобы россиян и белорусов не пустили на парижскую Олимпиаду».

Елена Куличенко сменила спортивное гражданство из-за ограничений, наложенных на российскую Федерацию лёгкой атлетики. Родители спортсменки оформили гражданство Кипра, чтобы дочь смогла продолжать спортивную карьеру.