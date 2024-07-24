Москва, 24 июля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Возможное изъятие у России недвижимости в Берлине может привести к дальнейшему ухудшению отношений между сторонами и созданию безвыходной ситуации. Такое мнение 24 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, комментируя соответствующую идею Берлинского отделения оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Иван Шилов ИА REGNUM

Газета Bild сообщила, что депутаты предложили конфисковывать российскую недвижимость в Берлине и продавать её, а полученные средства направить на помощь киевскому режиму.

Фёдоров назвал такие предложения юридическим произволом и воровством, нарушающим международное право. Он также отметил, что подобные действия политиков свидетельствуют об их оторванности от реальности и пребывании в иллюзорном мире.

«Надеюсь, такие идеи не будут реализованы, так как они могут привести к дальнейшему обострению и без того напряжённых отношений между сторонами. Любые конфликты когда-то заканчиваются, и сторонам придётся договариваться, поэтому важно соблюдать законы и правила. В случае же реализации таких предложений, ситуация может зайти в тупик, из которого не будет выхода. Наиболее приемлемым вариантом ответа со стороны России будет её победа в спецоперации», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в числе объектов, которые, по мнению парламентариев, необходимо изъять, есть дома в берлинском районе Карлсхорст, где ранее располагалась воинская часть группы советских войск в Германии. В ХДС утверждают, что эти постройки якобы не находятся в пользовании. Журналисты отмечают, что в группу депутатов, выдвинувших эту идею, входит уроженка Украины Лилия Усик, которая потребовала от властей ЕС внести окончательную ясность по вопросу изъятия российских активов и их использования для поддержки Киева.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в августе киевскому режиму могут направить первый транш на сумму в 1,4 млрд евро из доходов, полученных от замороженных активов РФ. Он уточнил, что эти средства пойдут на закупку вооружения для ВСУ.

23 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия даст очень жёсткий ответ на передачу Брюсселем Киеву доходов от российских активов. Она отметила, что Москва будет действовать в своих национальных интересах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал воровством решение Запада передать Украине часть доходов от замороженных российских активов. Представитель Кремля добавил, что Россия не оставит без ответа такие действия западных стран.