Москва, 24 июля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск сына основателя компании Chronopay Павла Врублевского ― 19-летнего Петра Врублевского. Информация об этом опубликована в базе розыска на сайте ведомства.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Молодого человека разыскивают по статье Уголовного кодекса. Подробности не сообщаются.

«Пётр Павлович Врублевский, 20.12.2004. Разыскивается по статье УК», ― указано в карточке из базы розыска МВД.

Статью, по которой он разыскивается, в ведомстве не уточнили.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на постановление суда, сына бизнесмена Петра Врублевского заочно арестовали по обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В материалах дела указано, что Врублевский выступил заказчиком поджога двух автомобилей жительницы посёлка Потапово в Новой Москве. Об этом на допросе заявил сам поджигатель ― ранее судимый 20-летний уроженец Ставропольского края.

Издание также сообщило, что имя Петра Врублевского фигурирует ещё по меньшей мере в одном деле о поджоге и двух о вымогательствах.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля МВД объявило в розыск педагога, преподавателя и основателя школы неформального образования «Апельсин» Вадима Зицера. По данным СМИ, в отношении Зицера возбудили уголовное дело по статье о фейках против российской армии. 10 июля Санкт-Петербургский городской суд утвердил решение о его заочном аресте.

10 июля МВД объявило в розыск украинского миллиардера и бывшего акционера «Приватбанка» Геннадия Боголюбова.