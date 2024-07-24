Париж, 24 июля, 2024, 14:01 — ИА Регнум. За трансляцию Олимпиады 2024 года в Париже на территории России отвечает не Международный олимпийский комитет, а компания «Телеспорт Груп», сообщили 24 июля в пресс-службе комитета.

Petter Arvidson/Global Look Press

«С Олимпиады в Токио у МОК действует соглашение с агентством по спортивным правам «Телеспорт Груп», которое приобрело медиаправа на территории России, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году», — процитировала пресс-службу Lenta.ru.

Согласно заявлению МОК, за сублицензирование медиаправ вещателям в России отвечает не комитет, а агентство.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля МОК заявил, что зрители из России смогут следить за трансляциями Олимпийских игр-2024 на официальном сайте. Однако позднее информация о трансляциях для жителей России пропала с портала комитета.

13 июля стало известно, что российские телеканалы впервые за 40 лет решили отказаться от трансляции летних Олимпийских игр. Последний раз такое происходило в 1984 году, когда Советский Союз бойкотировал летнюю Олимпиаду 1984 года, которая походила в Лос-Анджелесе.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запрещено демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустят тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

Президент России Владимир Путин отмечал, что отношение МОК к российским спортсменам является этнической дискриминацией. Глава государства добавил, что Россия продолжит развивать спорт, в том числе в рамках БРИКС, и соблюдать принципы олимпизма.