Москва, 24 июля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Несмотря на неэффективность антироссийских санкций, в ближайшие десятилетия они сохранятся. Такое мнение высказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его мнению, ограничения в ближайшее время не снимут — их будут игнорировать, но сохранять официально, сообщила Lenta.ru.

Экономист не исключил, что в течение нескольких лет после завершения спецоперации могут восстановиться поставки нефти и газа. Также, считает Хачатурян, могут быть восстановлены и запущены «Северные потоки», а ушедшие бренды попытаются вернуться на российский рынок. Он напомнил, что Coca-Cola, IKEA и Starbucks уже продлили действие своих торговых знаков в России.

Однако финансовые ограничения вряд ли будут сняты, поскольку пока рано ждать смены политики Евросоюза на более разумную, считает эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт ранее заявил, что введённые западными странами санкции против России сохранятся на долгие годы. Он уточнил, что Вашингтон также намерен в два раза сократить доходы России от продажи нефти и газа до 2030 года.

Американский аналитик Майкл Хадсон 6 июля заявил, что санкции, которые Запад ввёл против России, привели к обратному эффекту и способствовали тому, что в РФ наступила эпоха процветания. По мнению эксперта, введённые президентом США Джо Байденом и поддержанные Брюсселем санкционные меры отрезали Евросоюз от России, что привело к расколу Европы.

4 июля американский журнал Newsweek написал, что Россия богатеет, несмотря на внешнее санкционное давление. По словам профессора международных отношений в Университетском колледже Лондона Филиппа Канклиффа, все данные говорят о том, что санкции Запада оказались полным провалом.

В начале мая президент России Владимир Путин отметил, что санкции против России не привели к желаемому Западом, а лишь к обратному эффекту и российская экономика стала расти. Глава государства уточнил, что недружественные страны ожидали разрушения России и закрытия производств, однако этого не произошло.