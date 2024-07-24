Москва, 24 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Проектируемые объекты в Новой Москве получили наименования. Согласно постановлению, подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ТиНАО появятся проспект Славского и улица Лиозновой.

(сс) Artem Svetlov Автобус в Щербинке

Проспект назван в честь государственного деятеля, специалиста в области цветной металлургии, руководителя советской атомной промышленности и одного из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия Ефима Славского. Проспект Славского проляжет от Калужского шоссе до границ Подольска. Улицу Лиозновой назвали в честь кинорежиссера, сценариста и педагога, народной артистки СССР Татьяны Лиозновой. Новая улица будет располагаться от Калужского шоссе до границ 105-го квартала по территории кинопарка «Москино» в Красной Пахре.