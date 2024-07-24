Москва, 24 июля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоялся 5–8 июня. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Демьянчук/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

В числе утверждённых мер ― установить в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита (займа).

Кроме того, глава государства поручил внести в российское законодательство о налогах и сборах изменения, предусматривающие предоставление права на применение инвестиционного налогового вычета лицам, входящим в одну группу компаний. Эти поручения должны быть выполнены в срок до 15 августа 2024 года.

Также правительству совместно с Банком России в срок до 1 сентября текущего года поручили принять дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке.

Госдуме рекомендовано обеспечить принятие федерального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». Ответственный за выполнение поручения спикер Госдумы Вячеслав Володин должен представить отчёт по этому вопросу до 1 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах, предоставив доступ к ней семьям вне зависимости от возраста их детей. Единственное условие — хотя бы один из детей на момент оформления ипотеки должен быть несовершеннолетним, пояснил президент.

Он также добавил, что дополнительные программы льготной семейной ипотеки необходимо запустить с 1 июля.

Министерство финансов 10 июля сообщило, что «семейную ипотеку» со ставкой 6% по поручению российского лидера продлили до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Первоначальный взнос по программе — 20%. При рождении ребёнка можно рефинансировать ранее выданный кредит.