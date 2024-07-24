Москва, 24 июля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. В результате крушения рыболовецкого судна в Южной Америке погибли трое россиян и ещё один числится пропавшим без вести. Об этом 24 июля сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Кадр из видео

Как сообщало, вечером 23 июля стало известно, что в районе Фолклендских островов в Атлантическом океане затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia. В результате этого погибли несколько членов экипажа, в который входили россияне.

Испанское агентство EFE 24 июля сообщило, что количество погибших в результате крушения рыболовецкого судна возле Фолклендских островов увеличилось до восьми человек. Отмечалось, что ещё пять членов экипажа судна числятся пропавшими без вести.

Новость дополняется